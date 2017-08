Gouvernement du Salut national

Réagissez

Augmenter le pain et le lait en expliquant que la farine blanche est mauvaise pour la santé et que le lait est l’un des facteurs du cancer du sein, même chez les hommes, quitte à rappeler Zaïbet RHB au ministère de la Santé et de la propagande. Relever le prix des carburants en disant que les voitures polluent, gonfler les notes d’électricité et de gaz en soulignant que les climatiseurs et chauffages n’ont rien à voir avec la tradition algérienne, quitte à rappeler Khelil au ministère de l’Energie et des valeurs islamiques.

Puis, instaurer quelques discrètes taxes ici et là pour arrondir les fins de mois, relever les impôts et instaurer une prière mensuelle du recouvrement. Si ça ne suffit pas, emprunter de l’argent auprès des marchés financiers internationaux en accusant ceux qui disent que le recours à la dette est le signe de l’échec de vouloir nuire au pays, et rappeler que l’Algérie, grâce à ses millions de martyrs, a toujours remboursé, quitte à mettre Haddad au ministère de l’Economie et des Moudjahidine. Une fois toutes ces mesures prises sous l’égide du ministère des Mesures et de l’Explication confié à Kouninef, faire face à la contestation générale en limogeant Ouyahia et dire que tout est de sa faute, il a mal compris les directives présidentielles et n’aime ni le peuple ni le chocolat et a refusé d’aller chercher de l’argent ailleurs, par exemple en instaurant des loyers au Club des Pins dont la gestion dépend directement des services du Premier ministère. Retour à la case départ avec cette équation relativement simple, où trouver l’argent qui manque ? Ceux qui en ont constituent le soutien idéologique du régime, il ne peut pas les toucher, Tebboune le regrette encore, et ceux qui n’ont pas d’argent ne peuvent techniquement pas en donner. Que faire ? Prendre l’argent chez ceux qui n’en ont pas en leur disant par la voix de Tliba, ministre de la Logique et de la Mathématique patriotique, que puisqu'ils n’ont pas d’argent, ils ne verront pas la différence.