Gaïd Salah, le plus vieux meilleur défenseur au monde

L’Algérie a probablement la plus meilleure équipe de football d’Afrique et le meilleur gardien au monde. Mais le plus grand stade du monde se trouve en Corée du Nord et le plus grand port de commerce est en Chine, le plus grand aéroport aux Etats-Unis, tout comme le plus grand hôpital du monde. Le plus grand pays du monde est d’ailleurs la Russie, le plus petit le Vatican, l’homme (vivant) le plus grand est un Turc, 2m51, et le plus petit, 54 centimètres, un Népalais.

Le plus gros est un Mexicain, avec ses 560 kilos, celui avec la plus grande langue (10 cm) est Américain et celui à la plus grande moustache (4m29) est un Indien. Heureusement, en plus d’avoir le meilleur patron de la Fédération de football au monde, l’Algérie possède quand même des records, comme celui de la plus longue frontière fermée, record mondial partagé avec son cousin le Maroc.

Il y a d’autres records en construction, celui de la plus haute mosquée au monde et la centrale solaire la plus grande du monde, la première en chantier, la seconde au stade de l’appel d’offres. Mais si l’Etat aime à justifier son existence par des records, il n’est pas le seul, même le privé se lance dans la surenchère verbale. A l’image du patron goudronneur du FCE, Ali Haddad, qui a annoncé l’ouverture «de la plus grande usine du monde», de production de tubes en acier, avec une production de 450 000 tonnes par an.

Un petit tour sur les sources industrielles montre que l’allemand Europipe produit 1 million de tonnes par an de ces tubes, soit 4 fois la capacité théorique de l’usine Haddad. Pourquoi exagérer, comme dans le cas de cette plus grande centrale solaire, qui pourrait être remplacée par de nombreuses petites unités privées et la facilité pour le citoyen de revendre de l’électricité à la Sonelgaz, ce qui la déchargera en partie et ferait gagner tout le monde ? Parce que, mégalomanie et bureaucratie sont là, et c’est peut-être un record. On a du soleil tout le temps, mais on ne donne des autorisations que la nuit.