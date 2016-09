Fou en h3 prend la reine qui dormait

Réagissez

Ce n’est pas un jeu de mots, l’Algérie a conservé dernièrement son titre de champion africain des échecs, ou plus exactement des jeux d’échecs, sport cérébral où seule l’intelligence pure est requise et où le hasard n’a pas sa place. Cela ne veut pas dire que les Algériens sont les plus intelligents d’Afrique, mais c’est une bonne nouvelle, qui prouve que sans le paramètre des moyens matériels et à conditions égales, l’Algérie peut être championne.

Cette qualité remarquable a d’ailleurs donné un cas similaire dans un registre voisin : les paralympiques algériens de Rio qui ont fait mieux que les olympiques du même Rio, Abdellatif Baka, malvoyant, ayant fait un meilleur temps que Makhloufi et même que Mathew Centrovitz, le gagnant du 1500 mètres «normal», devenant par là recordman du monde de sa catégorie. L’Algérien serait-il plus doué dans le handicap, plus fort quand il est faible et plus combatif dans l’adversité ?

Cette question socioculturelle, à débattre, posséderait des racines dans le passé, avant 1962, l’Algérie avait tout pour perdre son combat contre le colonisateur, avec une armée faible, un armement très léger, des soutiens internationaux peu nombreux et une mobilisation interne relative. Elle a quand même gagné à la fin, contre un ennemi plus fort sur le papier, mais depuis 1962 par contre, avec tous les atouts en sa possession, une grande terre, des ressources naturelles, des hommes et des femmes formés, elle a plus ou moins raté son développement, n’étant même pas encore dans les pays émergents, les Brics ou les nations à forte croissance.

Pourquoi ? Il faut en revenir au sport : comment gagner quand on peut gagner et pourquoi perdre quand on a tout pour ne pas perdre ? C’est la problématique principale : comment 8 pions, 2 tours, 2 fous, des diagonales et quelques chevaux sur le retour peuvent-ils mettre en échec un roi sans reine et aux très faibles capacités de déplacement ?