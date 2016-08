Fidel, yé souis toujours fidèle

Réagissez

L’avantage de la vieillesse pour un gouvernant est qu’il n’est plus obligé de s’habiller en costume de rigueur. C’est pourquoi Fidel Castro, de sortie pour son 90e anniversaire, a choisi de mettre un survêtement aux couleurs de l’équipe de football algérienne. On ne sait pas pourquoi le Lider Maximo a choisi de porter cette tenue, d’autant que sous les couleurs, c’est un survêtement d’une multinationale allemande qui fait travailler des enfants. Mais le geste a été apprécié et, du coup, tout le monde a eu de la sympathie pour ce vieil homme, authentique combattant, qui comme Chavez, Moralès et Correa, tient encore tête aux USA.

Mais si Fidel Castro a échappé à près de 600 tentatives d’assassinat fomentées par la CIA, il faut bien avouer que Cuba n’est pas un modèle démocratique où, comme en Algérie, les libertés sont surveillées, les scrutins à sens unique et l’opposition sous contrôle judiciaire. De plus, contrairement à son ami Che Guevara qui est allé faire la révolution ailleurs, Fidel Castro n’a lâché le pouvoir que pour le donner à son frère Raul, ce qui, là aussi, le rapproche de l’Algérie. Mais la comparaison s’arrête là, les Cubains ont un vrai tourisme et une vraie agriculture malgré l’embargo le plus long de l’histoire moderne, n’ont pas de Chakib Khelil, ils tiennent tête aux USA, leurs députés sont choisis lors de réunions de citoyens et sont révocables par eux, l’île est bien placée avec ses 11 millions d’habitants sur le classement IDH (indice de développement humain) à la 68e place là où l’Algérie occupe la 85e. Surtout, Cuba est une puissance pharmaceutique et médicale, dont les vaccins et hôpitaux sont réputés. C’est toute la différence, Fidel n’irait jamais se soigner à Miami ou, pire, en Espagne, dans l’ex-puissance coloniale. D’ailleurs, du Val-de-Grâce, le président algérien s’est déjà montré à la télévision dans une autre tenue que le costume. C’était en pyjama. Dommage qu’il n’était pas aux couleurs algériennes. Ou au moins cubaines.