Et si la fente de l’urne était en dessous ?

Comptage des passagers, l’Algérie a un martyr vivant, Ould Abbès, un rescapé des Soviets passé à l’Ouest du FMI, Ouyahia, un Président malade à la Présidence, quelques voleurs qui traînent autour, un repris de justice à la tête de Sonatrach et, pour diriger l’équipe nationale, un Espagnol inconnu viré du championnat de son pays pour n’avoir pas gagné un seul match. Qui a fait le casting de ce mauvais film ? D’après les experts, c’est le Président, son frère ou un cabinet noir installé dans une guérite sur l’autoroute Zéralda-Nedroma. Pour d’autres, c’est simplement parce qu’il faut bien mettre des gens quelque part, le pays est si vaste. Mais mauvais casting, mauvais film, disent les réalisateurs, même avec un bon scénario, ça n’ira pas à Cannes. C’est entre autres pour cette raison que beaucoup d’Algériens ont suivi la campagne électorale en France au lieu de suivre la leur, scotchés devant leurs écrans comme devant un feuilleton qui ne sent pas très bon mais dont on veut quand même connaître la fin. Qui a gagné ? Un banquier président ? Un communiste ? Ou une femme ? Ce serait l’ironie du sort, là où dans la campagne d’ici, des femmes sans visage défendent un programme invisible. Vont-elles se découvrir ou garder ce dos à la place de la face une fois à l’APN, en sachant que si l’Etat est généreux et peu regardant avec ses députés, pour encaisser son salaire, il faut au moins une carte d’identité avec photo ? Oui mais qui va choisir le prochain président algérien maintenant que le DRS n’a plus de bureau derrière l’isoloir ? On en revient au casting et à celui qui choisit les hommes, d’où l’importance de l’élection en France, car on murmure à l’ombre du rideau que c’est en France que les dirigeants algériens sont choisis, ce qui explique d’ailleurs qu’ils ont tous des biens là-bas. Où va l’Algérie ? se demandait Boudiaf, ancien Président. Le temps a passé, avec le recul, on se demande aujourd’hui où est-elle allée. Parce qu’il est clair qu’elle est allée quelque part.