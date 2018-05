Réagissez

Un peu de pléonasmes : hier était la Journée des travailleurs pendant laquelle les travailleurs n’ont pas travaillé, mais avant-hier, il y avait une erreur dans la chronique placée à cette place que des lecteurs ont décelée. La superficie de l’Algérie (2,3 millions de kilomètres carrés) divisée par sa population (40 millions de personnes) donne en réalité 50 000 mètres carrés, soit cette surface de 5 hectares que chaque Algérien(ne) posséderait. Benghabrit n’est pas coupable et le résultat n'y change pas grand-chose, puisque le calcul n’est que théorique et l’Algérie non divisible, tel un nombre premier, un nombre qui n’est divisible que par lui-même et par 1.

L’erreur est humaine et, d’ailleurs, même de hautes personnalités peuvent en faire, comme dans ce nouveau message lu en son nom à l’occasion du 1er Mai, où le président de la République a rappelé «les millions de logements construits», précisant un peu plus loin que «le mérite de toutes les réalisations accomplies ces dernières années revient en premier lieu à nos travailleurs et travailleuses». Sauf à considérer que les Chinois sont Algériens, il y a là une petite confusion. Mais dans ce même message, il y avait aussi une autre phrase : «La consolidation de notre système démocratique pluraliste et la promotion des droits et libertés ont été couronnées par l’amendement constitutionnel de 2016.» Quel est cet amendement ? Parlait-il de celui concernant la limitation des mandats présidentiels à 2, comme c’était le cas au temps du président Zeroual ?

Si c’est le cas, il est toujours aussi curieux de voir le même Président retirer la limitation des mandats à 2 pour la réintroduire plus tard, mais pour les autres, lui qui compte en briguer 5 ou 6. Les erreurs ont des noms, en informatique et dans les démos satellites par exemple, l’erreur 114 est bien connue, elle conduit à l’arrêt brutal de l’ordinateur et au blocage du système. Moralité : il ne faut pas trouver l’erreur, mais chercher comment ne pas la faire.