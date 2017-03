Entreprise de déresponsabilisation cherche employés qualifiés

Réagissez

C’est le grand avantage du complot, il n’oblige pas à fournir de preuves parce que le complot est par définition obscur, ne laisse ni traces ni indices, se déplace comme le vent de nuit et n’est évidemment jamais revendiqué.

Ainsi, pour Fillon en France, Tahkout en Algérie ou Chachi Kapoor en Inde, il est facile d’accuser une partie invisible, tout simplement parce qu’elle est invisible. Ces trois hommes ne sont pas évidemment pas les seuls, même les comploteurs crient au complot, d’ailleurs plus fort que les autres, et même le président algérien utilise souvent l’instrument du complot pour faire peur à la population, effrayer les enfants, resserrer les rangs des prédateurs et justifier l’échec des programmes de développement. Après 18 ans au pouvoir et quelques millions de tonnes de pétrole jetés dans les égoûts, il n’est ainsi pas coupable de ne pas avoir construit d’hôpitaux, c’est un virus venu de l’étranger qui mange les fondations des hôpitaux avant même qu’ils ne s’érigent. Tout comme à bien chercher dans les décideurs d’aujourd’hui et d’hier, personne n’est responsable de la crise, ce sont simplement les cours de l’or noir qui se sont effondrés et les nappes nationales qui se sont asséchées pour d’obscures raisons. Mais si c’est dans l’air du temps que le complot brandi soit devenu l’arme absolue de déresponsabilisation, ce n’est pas autant que les complots n’existent pas, même Walt Disney en fait, étant entendu que la Terre n’est pas un dessin animé pour enfants. Les complots existent bien, ici ou ailleurs, à échelle mondiale ou locale, comme celui du DRS contre tout le monde, de la justice contre le DRS, celui du FLN contre le DRS, ou celui, plus complexe, le complot du DRS contre le DRS pour faire croire que le DRS est victime d’un complot du DRS contre le DRS. Justement, comment reconnaitre un vrai complot d’un faux alors qu’ils se ressemblent tellement ? C’est facile, le vrai complot est celui qui est réel. Et le faux complot est celui qui n’est pas vrai.