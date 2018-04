Du pain et des jeux mais pas de chocolat

Réagissez

Un parc de loisirs à Ben Aknoun, confié à Melzi, l'indétrônable directeur des ressources humaines au Club des Pins. Un autre aux Sablettes, orienté sport, confié à Madjer pour ses nombreuses victoires, et un nouveau centre de thalassothérapie, encore au Club des Pins, encore pour Melzi mais ouvert au public, selon ses promoteurs. Après les projets utiles comme l'autoroute Est-Ouest, plus de 15 milliards de dollars, ceux de prestige comme la Grande mosquée d'Alger, plus de 1 milliard, ou ceux pour aider les amis dans le besoin comme le montage automobile qui coûte plus cher que l'importation simple de ces mêmes voitures, la gérontocratie officielle vient de comprendre.

Quoi ? D'abord qu'un peuple doit aussi s'amuser et prendre du plaisir ,si on ne veut pas qu'il tombe dans la criminalité, drogue, exil clandestin ou suicide collectif, et ensuite qu'un peuple heureux peut se passer de yaourts.

Evidemment, l'argent alloué par le Trésor, 500 millions de dollars pour le parc, 200 millions d'euros pour le centre de thalassothérapie, pose problème en ces temps d'austérité, particulièrement pour la population qui ne comprend toujours pas cette étrange gestion des ressources financières. Mais le fait est que la situation socio-économique et politique étant ce qu'elle est actuellement avec ses grèves, contestations et manifestations, le pain, toujours subventionné, et les jeux, en cours, restent la meilleure méthode de gestion démocratique des foules depuis Jules César, qui lui-même prenait d'ailleurs à l'époque le blé algérien pour Rome et les lions de l'Atlas pour ses cirques.

Au cours de cette année, un autre divertissement, qui touchera l'ensemble de la population, va être mis en place par les pouvoirs publics, jeu de rôle géant joué avec de vrais lièvres et de faux acteurs.

Pour l'instant, il s'appelle l'élection présidentielle de 2019, mais le gouvernement aurait déjà contacté des cabinets conseils en marketing afin de lui chercher un nom plus attirant pour les jeunes.