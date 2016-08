Du pain, des jeux et du fromage

Réagissez

One, two, three, tout le monde a applaudi la superbe course de Makhloufi, qui a décroché la première médaille algérienne. Mais les yeux braqués sur Rio de Janeiro, on aura oublié les compétitions qui se déroulent en Algérie. Les jeux se poursuivent toujours et déjà, on connaît les noms des premiers qualifiés.

En judo, Saïd Bouteflika a été donné vainqueur aux points, ayant réussi à utiliser la force de ses adversaires pour tous les mettre au tapis. En natation, le champion Amar Saadani a remporté le 100 mètres nage libre en profitant de l’aileron de requin qu’il s’était greffé sur le dos, pourtant interdit par le comité olympique, ce à quoi il a répondu : «C’est une nage libre.» Au saut en largeur, c’est Baha Eddine Tliba qui a été qualifié, et en gymnastique, Imane Feraoun a charmé tout le monde aux barres asymétriques, offrant un beau spectacle de souplesse. Au 100 mètres haies, l’outsider Chakib Khelil, avec sa tenue blanche de zaouïa pourtant peu pratique, a gagné grâce à son expérience de coureur professionnel entraîné aux USA. En boxe, c’est le général Benhadid, pourtant sous contrôle judiciaire, qui a créé la surprise en s’attaquant directement au champion en titre.

Au 5000 mètres, c’est Ali Haddad qui a gagné, aidé du fait que c’est lui qui avait obtenu le marché de la construction du stade et malgré quelques trous sur le parcours, il est arrivé premier avec une bonne longueur d’avance sur le second, Issad Rebrab, disqualifié plus tard par la commission d’arbitrage, il aurait mis de l’huile sur la piste. Enfin, la catégorie paralympique n’a pas été disputée en l’absence d’adversaires sérieux, mais d’une façon générale, les qualifiés sont en lice pour les prochaines élections, véritables jeux olympiques où tous les coups sont permis et où les arbitres participent eux-mêmes à la compétition avec leurs revolvers de signal de départ à balles réelles. C’est, en gros, la devise inverse des Jeux olympiques, l’essentiel n’est pas de participer, mais de gagner.