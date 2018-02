Djamila et les toxines

Réagissez

Qui a inventé les inventeurs ? C’est la nature. Qui a inventé la nature ? C’est un autre débat, mais pour l’instant, Ali Haddad, dans un discours à Bou Saâda, vient d’inventer une nouvelle ligne rouge économique en décidant que les secteurs de l’énergie et du transport maritime étaient des secteurs stratégiques à préserver.

L’énergie, on peut comprendre et on est entièrement d’accord avec lui. Mais en quoi le secteur maritime est-il un secteur stratégique ? Simple transport de voyageurs et de marchandises d’un point à un autre, il pourrait par cette ouverture du secteur créer de l’emploi, former des jeunes aux métiers de la navigation et diminuer les problèmes de circulation routière. Ça n’a presque pas de rapport mais Djamila Youcef-Khodja est une chercheuse algérienne qui travaille avec le très prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology (MIT-USA), et elle a trouvé une molécule capable d’absorber les toxines générées par les marées noires présentes dans les fonds marins, invention qui lui a valu un prix du Global Entrepreneurship Bootcamp, l’un des programmes de recherche les plus rigoureux du monde.

Pour l’Algérie, c’est autre chose, on n’a rien inventé dans le domaine des transports et on se rappelle qu’à une certaine époque, les bus étaient propriété de l’Etat tout comme les taxis étaient réservés aux anciens moudjahidine et il était interdit au privé d’exploiter une ligne de transport. On a vu les conséquences de cette absurdité et aujourd’hui on peut reposer la question, pourquoi ne pas ouvrir le secteur maritime au privé, national ou international ? Mais surtout, dans son discours désertique, pourquoi Ali Haddad n’a pas placé le secteur aérien comme stratégique à l’instar du secteur maritime ? Parce que renseignements pris, là aussi, Haddad n’a rien inventé, il est sur la liste du rachat d’une partie de l’activité fret d’Air Algérie. Tout va bien alors, on attend juste une invention pour débarrasser l’économie de ses toxines. Djamila, reviens.