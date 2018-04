Division par 6

Réagissez

En dehors du football, c’est le sujet le plus abordé ces derniers temps, la menace intérieure et extérieure qui plane sur l’Algérie. Pour la première, il s’agit de ce 5e mandat qui achèverait de ruiner le pays par l’incompétence conjuguée à la corruption, et son appauvrissement par la dégringolade dans le bas des tableaux internationaux sur l’éducation, la santé ou la recherche.

Pour la menace extérieure, elle est plus floue et les tentations sécessionnistes au Nord et au Sud ont ravivé le spectre de la partition, poussée par ces mêmes intérêts étrangers qui sèment le chaos un peu partout. Paranoïa ou stratégie ? Nous ne sommes pas assez naïfs pour croire que les Occidentaux ne sont animés que de bonnes intentions, alors que des officiels européens et américains justifient sans honte les interventions militaires un peu partout et parlent ouvertement de plans de partition au Moyen-Orient, comme diviser l’Irak et la Syrie en 3, après avoir découpé le Soudan en 2 et morcelé toute la zone pétrolifère du Golfe arabo-persique en micro-monarchies. L’Algérie ? Elle serait aussi concernée, mais à plus long terme, étant comme l’Irak et la Syrie dans ce front du refus allergique à la chirurgie plastique.

Ce plan de partition qui tourne dans les réseaux sociaux a même été repris par le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa, qui a parlé d’un plan des services occidentaux visant à créer 6 Etats, ibadite, malékite, amazigh, arabe, Nord et Sud. C’est la question mathématique du jour, avec 2,38 millions de kilomètres carrés et 48 wilayas, peut-on faire 6 pays ? En théorie oui, mais ce qui est important à noter est que là où l'on divise par 2 ou 3, en Algérie on divise par 6, pays des superlatifs aux multiples records. Le pays est-il trop grand ? Pas vraiment, car ces 2,38 millions de kilomètres carrés divisés par la population de 40 millions donnent 0,05 mètre carré pour chaque Algérien(ne). Même pas de quoi monter un poteau pour s’y adosser et regarder tranquillement l’histoire passer.