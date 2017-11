Dieu entend-il les prières des comptables ?

Réagissez

Tout le monde le dit en cachette, le rêve du Président n'est pas réellement un 5e mandat, genre d'obligation autocratique pour la reconduction d'un système qu'il a si bien contribué à verrouiller, mais d'inaugurer la Grande Mosquée d'Alger avant de mourir. Ce projet, dont il est l'initiateur et le promoteur, représente son chantier favori avant même celui d'un hôpital de classe mondiale ou de la meilleure université d'Afrique. Heureusement, même si elle a coûté cher et ne va rien produire, elle est bientôt terminée et cette aventure mystico-politique qui a défrayé la chronique en est aux ultimes réglages.

On vient d'ailleurs d'apprendre que le ministère des Affaires religieuses va importer des imams d’Egypte, de La Mecque, du Yémen et de Bahreïn pour former les imams qui vont officier à la Grande Mosquée d’Alger. Récapitulatif donc, c'est un cabinet allemand qui a fait l'étude pour un architecte tunisien renvoyé parce qu'il aurait dit que l'Algérie était corrompue, des Allemands eux mêmes renvoyés plus tard pour être remplacés par des Chinois, qui ont repris l'étude et construit la mosquée finalement décorée d'un tapis géant persan et encadrée par des imams d'Egypte, d'Arabie Saoudite et du Yémen, dont les idées vont aussi être importées. Dans le bilan de ce projet pharaonique, seuls les prieurs et l'argent sont algériens. Même si en réalité, cet argent utilisé pour payer tout le monde provient du pétrole pompé par les Américains et les Européens.

Oui, mais à qui appartient le sous-sol ? A l'Algérie, qui s'est bien battue pour ça, mais qui depuis 30 ans se contente de dormir sur son patrimoine géologique. Ce qui explique que dans cette entreprise de mondialisation de la Grande Mosquée, elle n'a rien fait de précis à part attendre la fin du chantier pour pouvoir prier afin que les cours du pétrole remontent. Mais elle aura donné du travail au monde entier et c'est injuste qu'elle ne soit pas qualifiée à la Coupe du monde. La FIFA aurait pu faire un geste. Fi wajh rabbi.