Des journées pour les passer

Le départ de Saadani a éclipsé un autre événement : il y a quelques jours, le président de la République, très en forme en ce moment, a publié un communiqué à l’occasion de la Journée de la presse, demandant à «défendre l’Algérie et non le pouvoir». Dans un premier temps, on avait cru qu’il s’adressait aux ministres, walis, administrateurs, secrétaires généraux de partis affiliés et tous ceux qui, pour rester à leur poste et continuer à jouir de leurs privilèges, sont capables de prendre des décisions contraires aux intérêts du pays. En fait, non, le Président s’adressait aux journalistes pour leur rappeler ce qu’ils doivent faire, étant entendu qu’ils ont oublié quel était leur rôle. On avait cru aussi qu’à l’occasion de la Journée de la presse, le Président allait encourager les médias et les cyber-observateurs en les protégeant dans leurs révélations sur les scandales.

Non, il a préféré menacer la presse électronique en annonçant des mesures destinées à les limiter. On aurait même pu croire qu’à cette occasion, il allait enfin régler cette anormalité de la manne publicitaire aux mains de l’administration, qui la distille auprès de ses amis. Il ne l’a pas fait, laissant les milliards des contribuables se répartir auprès d’organes qui n’apportent rien au paysage médiatique, confirmant la vision de Hamid Grine qui, selon ses termes, préfère donner de la publicité à des journaux vertueux même s’ils ne vendent que deux exemplaires par jour. Tout cela n’a pas été fait et c’est d’ailleurs une question qui n’a pas été résolue : la Journée internationale de la presse existe, c’est le 3 mai de chaque année, pourquoi le Président a-t-il décrété une Journée nationale de la presse le 22 octobre si c’est pour menacer ? Personne n’a rien demandé et la presse elle-même se serait bien passée de cette journée. C’est comme si on instaurait une journée du handicapé pour demander aux handicapés de faire attention à ne pas embêter les gens valides.