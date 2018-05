De la lune vide à l'enfer sur terre

Réagissez

Dans cette guerre de position internationale où chacun doit adopter une posture, il y a des positions plus basses que d’autres. L’exemple récent est le Maroc, qui a décidé de montrer son allégeance en rompant ses relations diplomatiques avec l’ennemi du jour, l’Iran, qui ne lui a rien fait. Sauf que pour justifier cet alignement un peu honteux, il a choisi d’accuser le Front Polisario d’entretenir des relations avec le Hezbollah libanais par l’intermédiaire de l’Algérie. Ainsi, les Sahraouis qui réclament un référendum sont disqualifiés pour leur rapprochement avec l’Iran et en passant, le voisin algérien reçoit un petit coup de coude et Trump une courbette pour sa majestueuse entreprise. Résultat, des civils vont mourir ou sont déjà morts, avant-hier l’Irak et l’Afghanistan, hier la Libye, la Syrie et le Yémen, demain l’Iran et pourquoi pas l’Algérie et même le Maroc après-demain ? Dans cette liste noire, il n’y a évidemment que des pays musulmans, qui s’apprêtent à entrer en Ramadhan, subissant ou se faisant la guerre dans une large zone de déstabilisation où se débattent aussi la Palestine, la RASD, le Mali, le Niger et la Mauritanie, toujours en état de guerre permanente.

A qui profitent ces crimes ? Aux financiers privés et marchands d’armes, selon la Résistance, à Israël et l’Arabie Saoudite, selon Facebook, et à Rabah Madjer, selon le journal Essebbat. Mais pourquoi ne pas aimer les USA après tout ? Parce qu’ils créent de la guerre partout, tout cela déjà bien avant Trump, piétinent les résolutions internationales, génèrent un krach financier mondial tous les 5 ans, soutiennent l’apartheid israélien comme avant lui l’apartheid sud-africain, sont responsables de l’énorme dette publique de tous les pays qui suivent leur modèle et mettent des OGM dans les assiettes de nos enfants pendant qu’ils laissent les leurs s’entretuer avec des armes à feu dans les lycées. En plus, il paraît que les USA ne sont même pas allés sur la lune, ils auraient tourné le film à Timimoun, dans la sebkha.