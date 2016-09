De l’impossible vision du futur quand on n’a pas d’enfant

Réagissez

De retour de vacances, les députés sont allés travailler ou, comme on dit, se sont rendus sur leur lieu de travail. Adopter à l’Assemblée des lois conçues plus haut, en général par les mêmes personnes, ceux que l’on appelle les décideurs. Parmi ces lois, l’obligation pour les postes dits «sensibles» de posséder la nationalité algérienne exclusive, sans attache ailleurs ni seconde patrie.

Si certains ministres sont soupçonnés d’avoir une autre nationalité, la loi les démasquera en théorie puisque celle-ci oblige à faire une déclaration en ce sens, même si à l’exemple de l’obligation de la déclaration de patrimoine, des membres du gouvernement ne l’ont pas faite ou ont menti, ce qui toujours en théorie aurait dû les mener devant un tribunal.

Le propos n’est pas là, chacun aura pris l’habitude de voir des lois qui concernent les pauvres et les faibles, rarement ceux qui les font ou leur entourage. Mais sans s’enfermer dans un nationalisme étroit, c’est une bonne idée, en ces temps de déperdition et de trahisons multiples, un décideur doit être dans l’Investissement personnel et croire en ce pays. On aura d’ailleurs peut-être remarqué que ceux qui ne sont pas nés à côté ont pris le parti de piller le pays et d’investir à l’étranger, où leurs enfants sont généralement installés à l’abri du besoin.

Bien sûr, ils ne sont pas les seuls, il y a aussi un certain nombre d’Algériens nés en Algérie qui font la même chose, prenant la terre de leurs ancêtres pour une vache laitière, opportunité d’y gagner de l’argent pour le mettre ailleurs, contaminés par l’attitude générale de prédation sans lendemain.

Sans donner de noms, ils sont nombreux dans des postes politiques sensibles à détourner de l’argent ici pour alimenter un ailleurs, dans des appartements, des comptes bancaires et les frais de leurs enfants. Les députés, s’ils en étaient, devraient aller plus loin et exiger des titulaires aux postes sensibles qu’ils soient nés en Algérie et que leurs enfants y vivent encore.