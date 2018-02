Dar sbitar (4) les orthorexiques

Réagissez

Quand les médecins sont en grève, tout le monde peut être médecin, à commencer par le malade. Mais qui est réellement malade ? Les électeurs, leurs élus ou l’ensemble de la pyramide ? Faut-il interner Naïma Salhi ou simplement l’envoyer sur Mars avec la prochaine mission spatiale ? Quand Tliba annonce que Sellal fait partie de sa coordination pour un 5e mandat, un proche de Sellal affirme qu’ils n’ont pas été consultés et que les médias ont diffusé une fausse information.

En dehors de cette maladie du «nous», le proche de Sellal n’étant pas Sellal, la faute n’a pas été mise sur le dos de Tliba mais sur les médias. Qui est malade ? Les médias ou ceux qui sont interviewés par les médias ? Quand le vice-président de Sonatrach annonce que des parts de la société pourront être cédées à des privés, l’entreprise dément en affirmant que les médias ont transmis une fausse information alors que c’est le vice-président lui-même qui en a parlé.

Quelle est cette maladie ? On avait pensé au syndrome de Gougerot-Sjögren, maladie auto-immune due à une réaction du système immunitaire contre des constituants de l’organisme. Les glandes salivaires et les glandes lacrymales sont touchées et on constate alors une grande sécheresse oculaire et buccale.

On ne peut plus ni pleurer ni saliver, ce qui correspond aux symptômes pour le premier mais pas pour le second. Finalement, il semblerait que la maladie soit une simple orthorexie, appétit démesuré mais qui n’est pas de la boulimie, obsession alimentaire focalisée sur la quantité, mais pas sur la qualité. D’où la question, ceux qui refusent de s’arrêter de manger sont-ils obsédés par la qualité ou la quantité ?

Car si pour la boulimie il y a un traitement, la camisole de force ou la muselière, pour l’orthorexie, les personnes en souffrant étant angoissées à l’idée de manger de la nourriture qu’elles jugent mauvaise, mettent en place des rituels de sélection et préparation de la meilleure alimentation possible. Beaucoup plus compliqué à traiter.