Les combats de béliers ayant déjà commencé dans les rues, les stades et les terrains vagues, on peut se demander à quoi sert de payer un animal si cher pour prendre ensuite le risque de le perdre dans une bataille souvent mortelle ? Car le bélier, mort au combat même dignement, n’est pas licite pour le sacrifice. Pourquoi alors ? C’est un pari, pris par le propriétaire, à base d’argent, grande hérésie et paradoxe géant à la veille d’une fête dont la religion proscrit avec fermeté tous les jeux d’argent.

Ce n’est pas le seul paradoxe, l’autre étant animal, relatif au bélier lui-même, qui se laisse égorger chaque année dans des rites pré-islamiques mais se bat avec courage et panache contre ses congénères la semaine précédant la fête du sacrifice. Avec ses cornes enroulées, son port altier, son agressivité et sa fierté sourcilleuse, sait-il que c’est lui qui sera abattu et découpé docilement en côtelettes ? Pense-t-il que s’il gagne ses combats, il prendra place parmi les hommes et mangera lui aussi une douara bien fraîche le jour de l’Aïd ? Dans tous les cas, le bélier, incarnation de la divinité première Amon, le «caché, l’inconnaissable», sacrifié dès le néolithique en l’honneur du Dieu des tribus du désert de Libye, puis devenu égyptien (Imen achâ renou, Amon aux noms multiples), renvoie à l’Algérien, capable de se battre à mains nues contre un général, mais docile devant un taxieur qui lui vole son argent, fier mais finissant docilement au cimetière des inanités. Les voies de l’univers sont impénétrables, surtout si cette réalité serait faite de mondes emboîtés.

Peut-être que les humains aussi se battent sans le savoir pour le compte d’une puissance supérieure, qui a misé sur eux et finit par les sacrifier ? On ne le saura pas, aucun homme ni mouton n’est revenu de l’Au-Delà pour en parler. On ne sera jamais dans la tête d’un bélier, surtout que ça doit faire très mal pendant les combats. Et personne n’a encore inventé le Paracétamol pour eux.