Courir pour des idées

Il est interdit de marcher à Alger, même si les voitures sont hors de prix. Oui mais courir ? C’est permis mais dans les stades, même à Alger. Sauf qu’il est interdit de faire de la politique dans les stades. Du football oui, c’est même fortement conseillé. Des footballeurs peuvent-ils manifester sur la rue Didouche en courant ou marchant ? C’est interdit sauf en dribblant.

Car il est plus facile de tabasser des médecins que de régler les problèmes de santé des Algériens. C’est pour cette raison qu’hier, les médecins ont préféré ne pas sortir, dehors Alger était bleue de policiers et pour éviter les bleus, les médecins ont marché mais à l’intérieur de l’hôpital. On a donc le droit de marcher dans les hôpitaux.

Courir ? Il n’y a pas d’urgences. Sauf que. Arrêtés dans les trains, bus et voitures avant même d’arriver à Alger, plusieurs médecins n’ont pu rejoindre la capitale alors qu’ils étaient assis, tout comme avant eux les retraités de l’ANP, embarqués avant même d’entrer à Alger pour marcher. Ils ont donc été arrêtés à l’extérieur, où il est autorisé de marcher.

Comme dans le film de science-fiction Minority Report où en 2054, les crimes n’existent plus, détectés avant qu’ils n’arrivent par un service de police s’appuyant sur des voyantes qui prévoient les intentions des tueurs avant qu’elles ne se concrétisent pour arrêter les criminels avant leur crime. Mais si le criminel n’a pas encore tué, est-il un criminel ?

Si le médecin ou le retraité de l’ANP n’est pas encore à Alger, peut-on l’accuser de vouloir y marcher, et l’arrêter ? Non, c’est illégal, et l’excuse dont se dote le régime pour tabasser les manifestants à Alger ne tient plus. Conclusions, le Président est malade, ne se soigne pas en Algérie et ne marche pas, ce qui est de toute façon interdit à Alger où il faut courir. Parce que la police a peur du futur mais aime la science-fiction et travaille avec des voyantes. Des voyantes qui ne sont pas médecins et n’ont pas vu que marcher est très bon pour la santé.