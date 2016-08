Copier n’est pas coller

Réagissez

C’est la rentrée, après des vacances à Barcelone en famille, un ministre, soucieux de bien faire son travail, a réuni ses collaborateurs. Conseillers, conseillers spéciaux, directeurs, beaux-frères, cousins et amis d’enfance se sont assis autour de la table pour faire le point sur le nouveau projet. Il ne fonctionne pas, mais pourquoi ? Le ministre a demandé comment se fait-il qu’en imitant le même projet réalisé à Barcelone, en tous points semblables, il n’a pas fonctionné ici.

Dans la salle, où chacun doit son poste à ce ministre, personne n’a osé lui dire qu’on a en effet tout fait pareil, mais qu’à Barcelone, ils n’ont peut-être pas le même ministre et que le problème est probablement lui. La solution étant inapplicable, le ministre a élaboré un nouveau projet, cette fois-ci en imitant un équivalent en Suisse, où il n’a pas passé de vacances, ou alors il y a longtemps. Il n’a pas fonctionné non plus, et il a encore demandé pourquoi, alors qu’ils ont tout copié. Un conseiller de 92 ans, proche de la retraite et n’ayant rien à perdre, a expliqué qu’on ne peut copier comme ça des choses, il y a tout un environnement différent. En désespoir de cause, le ministre a décidé de copier un plan qu’il avait déjà appliqué quand il était wali. Ce plan n’a pas fonctionné, mais il n’y a pas eu de problème puisqu'il y avait une raison objective, ce plan ne pouvait pas marcher puisqu'il a été conçu par lui et en Algérie. Rassuré, le ministre a clos la réunion et le développement a été reporté à plus tard.

Car un ministre, chargé d’exécuter un programme ou un projet, ne peut imaginer qu’un des paramètres du fonctionnement du plan est sa personne. Mais s'il était aussi facile de copier des projets sans copier l’organisation des compétences et la mise en avant des professionnels, il n’y aurait pas de différence entre les pays. Ils seraient tous au même niveau et il serait normal qu’un ministre suisse vienne passer ses vacances à Aïn Taya.