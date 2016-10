Comment faire un mauvais film avec de bons acteurs

Réagissez

Comme dans une série TV, les personnages évoluent, les alliances se font et se défont, mais en laissant toujours ces personnages à l’écran. Le dernier épisode est à ce titre édifiant. Acte 1 : Saidani attaque Toufik et Belkhadem, ainsi que les ex-officiers de l’armée française, déclarant son admiration au passage pour le « moudjahid Gaïd Salah. » Acte 2 : Ouyahia n’est pas d’accord, Toufik est quelqu’un de bien, tout comme les officiers de l’armée française, déclarant au passage son admiration pour Belkhadem, En attendant l’acte 3, on peut déjà revenir sur l’avant acte, le même Ouyahia qui attaquait il y a quelques jours ceux qui ont un pied ici et un pied là-bas, sous-entendant la France. Visait-il Saïdani ?

Ou son ami Bouchouareb ? Et si on a eu un ex-pied dans l’armée française, c’est-à-dire là-bas mais ici puisque à l’époque, ici était là-bas, est-on considéré comme ayant un pied aujourd’hui en France ? Quel est l’acte suivant dans ce feuilleton qui commence à lasser sérieusement le téléspectateur ? Au choix, un accident de circulation à El Mouradia, un tremblement de terre au Club des Pins, ou le plus probable, Belkhadem, qui déteste Saïdani, s’allie avec Ouyahia, les officiers de l’armée française et Toufik. Contre Saïdani, allié à Gaïd Salah, Tliba et le gros de l’effectif de l’Est.

Et Bouteflika ? Dans ce cas, c’est le réalisateur, son frère l’assistant réalisateur, Haddad un vague co-producteur de la série. Le scénariste n’étant pas réellement identifié, le réalisateur pourrait tout annuler et renvoyer les acteurs, ne gardant peut-être qu’Ouyahia pour en faire son présentateur du journal télévisé. Mais on ne suspend pas les acteurs au milieu d’une série, donc il faut faire avec, au grand dam des téléspectateurs. Ce qui est sûr, c’est que dans une série, même mauvaise, il y a toujours un moment tragi-comique. C’est peut-être celui-ci : dans sa célèbre intervention d’il y a quelques jours, Saidani a accusé Belkhadem d’avoir «introduit la chkara

au FLN.»