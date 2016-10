Comment fabriquer un piège pour tomber dedans

Réagissez

C’est la complexe équation qu’avaient à résoudre les décideurs. Trouver de l’argent mais sans toucher au train de vie de tous ceux qui gravitent autour du pouvoir et bénéficient de privilèges extraordinaires, sous peine de voir cette classe se retourner contre eux. Car opportunistes plus que nationalistes, une partie de ces cercles parasites n’ont pas d’avis particulier sur celui qui dirige ou comment il dirige, l’essentiel étant qu’il les fasse bien manger. Du côté du régime, on aura donc préféré pénaliser la population en augmentant tout ce qu’il peut. Avec ce triste résultat, on peut déjà s’attendre l’année prochaine à des ruptures sociales sérieuses, avec comme conséquence soit la démission du gouvernement, soit, plus grave, un changement de régime.

C’est le piège, en l’absence d’élections réelles, le régime compte sur son cercle de courtisans qu’il veut garder, obligé de ne pas toucher à leurs privilèges. Ce qui accentue la pression budgétaire sur l’Etat et donc la naturelle colère de la population, qui ne comprend toujours pas pourquoi el moumen ma isbaqch brouhou, pourquoi en situation officielle d’austérité et de taqachouf, les décideurs et leur entourage ne commencent pas par donner l’exemple en premier en réduisant leurs salaires ou privilèges. C’est l’avantage de la démocratie, si un gouvernement ou un homme est vraiment populaire, il n’a pas besoin de cette caste de privilégiés parasites pour accéder ou rester au pouvoir. L’Algérie n’est pas dans ce cas, refusant la libre concurrence politique, elle s’est piégée toute seule. Obligée de pomper la population pour nourrir les privilégiés d’Etat, tout en sachant que si un nouvel homme ou un nouveau régime apparaissait, ces mêmes privilégiés n’hésiteraient pas un seconde, se retournant contre l’ancien régime pour soutenir le nouveau s’il les nourrit mieux. Le renard ayant mangé tout l’été, vit à l’hiver les lapins refuser d’être mangés. Ne pouvant manger ses enfants, il se fit manger par ses enfants.