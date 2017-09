Comment construire une pyramide ?

Réagissez

Question d’hommes encore, l’équipe nationale de football n’ira pas à la Coupe du monde en Russie ni celle de hockey sur sable à la Coupe du monde du hockey sur sable. Ce qui fera gagner quelques dinars au contribuable et recentrera les questions sur des problèmes plus fondamentaux mais ne règle pas le problème : pourquoi avoir choisi un entraîneur espagnol dont même les clubs espagnols n’ont pas voulu ? Parce que, si l’Algérie a eu 3 Premiers ministres cette année, Sellal, Tebboune et Ouyahia, elle aura aussi nommé 3 entraîneurs différents pour la qualification à la Coupe du monde, Rajevac, Leekens et Alcaraz.

Question d’hommes et du choix des hommes au sommet de chaque secteur du devenir de la nation. Le ministre du Tourisme est-il compétent dans son domaine ? Le ministre du Commerce a-t-il une expérience dans son secteur ? Le nouvel ambassadeur à Paris, poste laissé vacant 9 mois, est-il le meilleur ambassadeur à Paris ? Peut-on parler de compétences pour la jeune ministre branchée des TIC qui a réussi à placer l’Algérie à la 153e place mondiale pour le taux d’accès à internet, loin derrière la Syrie et le Yémen, deux pays sans ressource et bombardés ? On peut ainsi remonter la pyramide et se demander si celui qui nomme tous ces gens est compétent dans le domaine de la nomination. Sauf qu’il n’y a pas de pyramide. Et comment construit-on une pyramide ? Les archéologues l’expliquent par un premier plateau, un mastaba, bloc rectangulaire sur lequel a été plus tard placé un autre bloc plus petit, puis plus tard d’autres mastabas de plus en plus petits pour donner les fameuses pyramides à degrés. Puis enfin, la pyramide telle qu’on la connaît, lisse et droite avec les angles entre les niveaux comblés. Nous sommes encore au stade du mastaba, bloc sans étage où un groupe est assis sur lui-même et nomme le premier venu à n’importe quel poste. Mais pas de panique, un jour quelqu’un va bien comprendre qu’il faut construire des étages pour faire une pyramide et s’élever.