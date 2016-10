Combien y a-t-il de frites dans un frites-omelette

Réagissez

Pendant que Sellal et Ouyahia ont les yeux rivés sur le cours du baril de pétrole, la partie la plus pauvre de la population a le regard rivé sur autre chose, le prix du frites-omelette. Bout d’énergie qui permet de tenir debout 24 heures, c’est un véritable indice du coût de la vie, devenu par ailleurs plat national à la place de l’ancestral couscous depuis que l’Algérie ne produit plus son blé. Autour de 100 DA, soit 1 dollar, le seuil fixé par les instances internationales et l’ONU pour définir le seuil de pauvreté, son prix indique qu’au-dessous de cette limite, c’est-à-dire si on n’arrive pas à un frites-omelette par jour, votre vie n’est plus valide. L’avantage de choisir le frites-omelette dans le calcul officiel d’une inflation déguisée pour ne pas effrayer la population, là où on met en général la baguette, subventionnée, ou d’autres produits, est d’avoir une réelle indication sur le niveau de vie actuel et la situation de la production nationale.

Car puisque les taxes et impôts vont augmenter, tout va augmenter, y compris les produits locaux et le seuil de 1 dollar risque d’être franchi. L’autre avantage, par rapport au couscous par exemple avec sa semoule subventionnée, est que ce frites-omelette, en plat ou sandwich pour les nomades alimentaires, est constitué de produits non importés. Les œufs sont produits en Algérie par des poules nationalistes, et les pommes de terre aussi, même avec ses semences importées. L’harissa qui l’accompagne aussi, la mayonnaise un peu moins, puisque l’huile qui y est incorporée est importée. D’une façon générale, cette leçon d’économie culinaire n’est pas inutile, il s’agit de définir le futur, le pétrole peut bien dégringoler, si le frites-omelette reste autour de 100 DA, la paix sociale peut encore être assurée. Faudra-t-il le subventionner quand les émeutes éclateront suite à la nouvelle loi de finances ? Seuls les décideurs pourront en décider. S’ils savent du moins ce qu’est un frites-omelette.