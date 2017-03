Code puk : FLN

Réagissez

A la suite du chapitre «extension du domaine de la lutte», une nouvelle nouvelle vient de tomber sur les reliefs mouvementés de l’actualité. Arrêté pour attroupement devant le ministère de la Justice, un militant s’est retrouvé au commissariat, ce qui reste un fait banal, même très banal, les journées portes ouvertes dans les établissements de la police se déroulant toute l’année. Le militant embarqué, on lui a pris son téléphone, première atteinte à la vie privée. Mais comme il a refusé de donner son code pour débloquer l’appareil, une équipe est rapidement arrivée au commissariat et, en quelques minutes, a déverrouillé le téléphone. Pour un maigre résultat, quelques photos de la manifestation, interdite, le reste n’ayant pas ému la police. Cette deuxième atteinte à la vie privée est la plus grave puisqu'un téléphone est personnel, très personnel, et y entrer par effraction équivaut à entrer dans un domicile sans le mandat d’un juge, car dans ces appareils il y a toute une vie, sa femme, sa maîtresse, la photo de ses pieds d’avant et de sa chambre à coucher de maintenant, ainsi que plein d’autres étranges secrets dont les Algérien(ne)s sont friands. Tout cela pour dire qu’à la veille des élections, tout le monde est tendu, hypertendu. Terrorisme, violence, arrestations de militants, coupage de routes, interpellations d’écrivains et interdiction de conférences comme la dernière à Aokas. Finalement, pourquoi faire des élections ? On n’a qu’à les annuler puisque de toutes façons, c’est le FLN qui va gagner. On pourrait retrouver son calme et faire ainsi quelques économies, les élections ayant été chiffrées à 45 milliards de dinars, et monter avec cette somme une usine de téléphones portables puisque les compétences technologiques existent dans la police. Au même moment, on apprenait que le fils d’un haut responsable du FLN était arrêté aux environs d’Alger en possession d’importantes sommes d’argent en euros et dinars, ainsi que des listes électorales. Pourquoi tout ça ?