Cheraga experiment

Un groupe de chercheurs de différentes régions du pays, jijelienne, sétifienne, algéroise, oranaise, béjaouie et autres ont fait une expérience sociologique. Ils ont placé 5 personnes dans une pièce de 5 mètres carrés avec 5 objets dedans : un ballon rond, une jeune femme, une cafetière italienne, un téléphone sans crédit et une voiture d’occasion.

Les expérimentateurs n’ont pas pu expliquer comment ils avaient fait pour placer une voiture dans une pièce de 5 mètres carrés, mais au premier jour l’un des sujets de l’expérience a tenté de s’enfuir à bord de la voiture. Mais la pièce était fermée et il n’y avait de toutes façons pas d’essence dans la voiture. Le deuxième jour, ils ont utilisé le deuxième objet, la jeune femme, pour faire un café avec le troisième objet, la cafetière.

Au troisième jour, ils ont utilisé le premier objet, le ballon, pour faire un match, deux contre deux, le cinquième, universitaire, étant l’arbitre, le deuxième objet, la femme, ayant servi de public. Le quatrième jour, deux objets avaient disparu, le deuxième, la femme, et le quatrième, le téléphone. Au cinquième jour, on a retrouvé les cinq sujets de l’expérience dans le cinquième objet, la voiture, le plus fort d’entre eux ayant pris la place du conducteur, les plus faibles à l’arrière.

Le sixième jour, tout le monde est descendu de la voiture, n’est resté que le conducteur, avec le ballon. Au septième jour, le deuxième objet, la jeune femme, a réapparu, elle était dans le coffre de la voiture. Le huitième jour, l’un des 5 sujets a été retrouvé mort, tué par le troisième objet, la cafetière. Le 9e jour, une sonnerie de téléphone a été entendue, il s’agissait du quatrième objet, le téléphone, qui sonnait, il était dans la boîte à gants de la voiture. Au 10e jour, une émeute a éclaté, les 5 sujets et le deuxième objet, la femme, ont attaqué violemment les expérimentateurs, ce qui a causé la fin de l’expérience. L’expérience a duré 10 jours. L’expérience a conclu qu’il faut arrêter les expériences.