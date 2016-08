Chasse aux lièvres

Réagissez

L’Algérie récolte quelques rares médailles, très bonnes pour la santé et le prestige, mais les médaillés contestent les responsables, les autorités du sport et, de manière générale, ce système qui permet à des gens dont la fonction est de ne rien faire et d’empêcher ceux qui font de faire. Pas de chance.

Que faire ? D’abord faire un tour, attendre, donner quelques coups de téléphone, changer de maillot, écouter cette cloche qui sonne le dernier tour, puis rien. Si quelqu’un d’autre que Makhloufi avait ainsi contesté cet encadrement stérile qui n’apporte rien au pays mais dont les chefs sont nommés par de plus grands chefs nommés par les chefs suprêmes, il n’y aurait aucun problème. On aurait fait quelques campagnes dans la presse et la télévision, Makhloufi serait un antipatriote et il aurait volé du sucre quand il était jeune. Makhoufi aurait fini pauvre sur un redressement fiscal ou en prison sur un délit supposé. Sauf qu’il s’agit de Makhloufi, enfant normal de Souk Ahras, double médaillé aux derniers Jeux olympiques, une star populaire inattaquable.

Que vont faire les responsables, puis les responsables des responsables ? Rien. Lui offrir des dattes à son retour, s’il revient un jour, lui envoyer Sellal faire des blagues pour la télévision et tenter de faire oublier tout le monde.

Heureusement que les Jeux olympiques n’ont lieu que tous les quatre ans. Si c’était chaque semaine, il y a longtemps que ces responsables, couverts par un système de nominations opaque et injuste, auraient laissé la place à d’autres responsables. Dans les courses olympiques, on incorpore souvent des lièvres pour accélérer le rythme, ces lièvres disparaissant ensuite pour que les favoris gagnent la compétition. Il semble bien que pour la fédération olympique, les lièvres nationaux sont payés pour courir mais ne laissent passer personne et terminent derniers en entraînant vers l’arrière tous les autres. Avant de parler de réformes, il faudrait penser à éliminer ces lièvres de tous les secteurs. Ou les copains et cousins incompétents et enfants dans l’impunité et l’irresponsabilité, adeptes du pire et n’ayant jamais pensé à l’intérêt général.

Une autre course, vite.