Charger un chargeur qui se décharge

Ce que l’on a compris de l’étrange système financier algérien, c’est que ce sont les recettes des hydrocarbures qui alimentent le budget et un fonds de régulation des recettes, le fameux FFR. En gros, on exporte des hydrocarbures et quand les ventes baissent, le budget est en manque et on utilise le FFR, alimenté par ces mêmes hydrocarbures, pour couvrir le budget. Mais quand le FFR est épuisé par ces opérations, que faire ? Il n’y a rien à faire, à part emprunter de l’argent à l’extérieur.

C’est un peu comme les téléphones portables qui, à l’origine, sont venus remplacer les téléphones fixes, mais qui avec le temps consomment de plus en plus d’énergie. La solution actuelle des bank power, ces réserves d’énergie portable que l’on porte avec son téléphone portable, qui sert à recharger le téléphone portable, lorsque celui-ci est déchargé, car c’est inéluctable, un téléphone non chargé se décharge inexorablement s’il n’y a pas d’électricité et de chargeur dans le coin.

Mais ces bank power se déchargent aussi, il faut les charger et l’on se retrouve assez vite avec un chargeur, portable, bientôt le chargeur du chargeur portable, pour finir éventuellement avec le chargeur du chargeur du chargeur, portable aussi. Bref, tout un appareillage de moins en moins portable, qui casse l’idée du portable, léger et à emmener partout. Il y a deux solutions pour stopper cette escalade : arrêter de parler ou revenir à l’ancien temps et aller simplement au taxiphone du coin pour téléphoner.

Dans le cas de l’Algérie, il suffirait donc de baisser ses énormes dépenses d’Etat pour son train de vie et celui de l’oligarchie et revenir à l’ancien temps, ou ne plus compter sur les hydrocarbures et tout simplement aller travailler pour dégager de nouvelles recettes. Sauf que l’Algérie n’a plus d’énergie, il suffit de voir un Conseil des ministres, un discours de wali sur le terrain ou une intervention muette du Président pour voir que tout le monde est déchargé.