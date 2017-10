Chacal végétarien

Réagissez

Tebboune est resté deux mois Premier ministre et deux mois après son limogeage, Haddad relance le débat en traitant celui qui l’a traité de prédateur de prédateur. Ce qui fait 4 mois et soulève 4 questions : qui est prédateur, combien de prédateurs, qui est la proie et à quelle heure on mange? Quelques rappels animaliers : dans la chaîne alimentaire, le prédateur carnivore se situe au-dessus, il mange la gazelle qui mange de l’herbe, herbe qui se nourrit d’eau et de soleil. Dans la chaîne propre aux carnivores nationaux, ce sont les étrangers qui pompent le pétrole, l’Etat qui prélève de l’argent sur le pompage puis les opérateurs privés qui prennent l’argent de l’Etat par la commande publique. En fait, pour savoir qui est le prédateur, il suffit de regarder qui vit le mieux, au-dessus de la chaîne. Haddad est plus riche et on dit même qu’il possède une chaîne d’hôtels luxueux à Barcelone, contrairement à Tebboune qui n’aurait qu’une simple pizzeria en Moldavie.

Oui, il peut y avoir plusieurs prédateurs, quand un lion tue une gazelle, le chacal arrive souvent pour prendre part au festin, bien qu’il ait peur du lion qui peut le tuer mais pas le manger. Mais si le chacal devient végétarien, c’est tout l’ordre qui est bouleversé. Il mange l’herbe des gazelles et la gazelle ne peut survivre, le chacal étant plus fort, et le lion n’a plus rien à manger. Oui, il peut toujours manger le chacal mais cet animal n’est pas réputé pour son goût, très loin de la juteuse gazelle. Non, on ne sait toujours pas qui est le prédateur. Par contre la proie est bien identifiée, c’est la population, qui ne mange que des frites-omelettes, qui se nourrissent d’eau et de soleil. Il n’y a pas d’eau et c’est bientôt l’hiver. L’équilibre alimentaire étant menacé, la population pourrait-elle manger ses prédateurs comme s’inquiète Tartag dans un rapport sur la stabilité envoyé à Ouyahia ? Peut-être. En tout cas, toute cette affaire finira comme souvent par un bon dîner. Entre eux. Avec de la viande.