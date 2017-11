Celui qui dit c'est celui qui

Réagissez

Qui a dit que ? Qui fait croire que ? Qui répand la rumeur que et qui a intérêt à ? Qui regarde où et qui prédit quoi ? Et surtout pourquoi ? Qui a dit que l’Algérie n’avançait pas et que son Président était absent ? Il y a deux jours, 5 décrets ont été signés par le chef de l'Etat, président de la république, chef des forces armées et directeur général du FLN, dont l’un sur la ratification de l’accord entre le gouvernement algérien et celui de Tadjikistan sur la promotion et la protection réciproque des investissements. Sans aller jusqu'à se demander quel Algérien possède des investissements à protéger au Tadjikistan, qui a dit, à part Sansal et Daoud, que l'Algérie était finie, rongée par l'islamisme, à jeter aux oubliettes de l'histoire ? L'Algérie possède la plus grande mosquée au monde, est le pays le plus stable du monde et le plus juste au niveau de la légalité internationale. Elle possède un indice IDH parmi les plus élevés du continent, un des plus grands taux de scolarité et d'électrification ainsi que le taux de raccordement au gaz parmi les plus grands du système solaire, voire de la galaxie, peut-être de l'univers. L'Algérie a les émeutiers les plus dynamiques du monde, une équipe de football qui perd autant de matchs qu'elle est adulée, a une économie sans dette et sans production, proche du néant parfait.

L'Algérie a aussi le secrétaire général du premier parti du pays le plus mythomane du monde, les plus vieux ministres du monde, la plus grande longévité au pouvoir, le meilleur mathématicien mondial qui a réussi à l'âge de 3 ans la prouesse internationale de multiplier 5 mandats par 5 et de trouver zéro. Enfin, le plus important, l'Algérie est une pionnière de l'intelligence artificielle, son Président est assisté par ordinateur et il a plus investi dans les infrastructures que dans l'homme. Oui, même si l'Algérie possède les meilleurs pilotes d'avion et meilleurs chirurgiens du monde, elle a les billets les plus chers et les malades les plus malades de la Terre. Mais qui a dit le contraire ?