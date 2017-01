Ceci n’est pas la réalité

Réagissez

En haut de la pyramide chauffée, le P-DG de Naftal, qui a rassuré il y a quelques jours quant à la disponibilité du gaz en bouteille pour tout le monde. En bas, c'est différent, les files d'attente pour le précieux gaz s'allongent, loin de la capitale. C’est ainsi que le correspondant d’El Watan à Boumerdès, voulant photographier l’une de ces files, s’est fait agresser par les agents de Naftal devant les policiers passifs. Pourquoi ? Il a oublié les deux axes de la gouvernance version Soummam 2 : primauté du discours sur la réalité et de l'idée sur l'expérience. Le journaliste a été emmené au commissariat, où il a tenté d'expliquer pendant 2 heures que ce n’est pas lui qui a créé la file d'attente ni lui qui fabrique du gaz, il a simplement tenté de capturer la réalité pour la diffuser. C'est un délit, il ne faut pas regarder la réalité de face afin que le minimum de personnes autorisées puisse y accéder. Mais en allant plus loin, peut-être même que pour les agents de Naftal, cette file d'attente n'existe pas et la prendre en photo revient donc à montrer une réalité qui n'existe pas, ce qui est un autre délit.

On entre ici dans la réalité quantique, qui dit que toute chose n'est qu'une onde de probabilité devenant une particule dès qu’on la regarde. C’est la conscience qui traduit une probabilité en réalité, si on n'en n'a pas conscience, celle-ci reste à l'état de possibilité ondulatoire. Les agents de Naftal et ceux de la DGSN ont donc raison du point de vue de la mécanique quantique, personne n'a le droit de photographier une réalité qui n'existe que quand on la photographie. Sauf que la mécanique quantique a un défaut, elle ne réchauffe pas quand il fait zéro degré dans les foyers, le PDG de Naftal et celui de la DGSN devraient en faire l'expérience. Jalal Eddine Erroumi, qui n’a jamais connu le gaz butane, l'avait expliqué : «La vérité est un miroir tombé des mains de Dieu, brisé, chacun en a ramassé un fragment en pensant que toute la vérité s'y trouve.»