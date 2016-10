Calendrier obligatoire

Réagissez

Dans le calendrier, le 5 octobre vient avant le 1er novembre. En réalité, c’est le 1er novembre qui vient avant, et il va bientôt arriver, le 1er novembre prochain si tout va bien.

Comme nous sommes en octobre, on peut se poser la question : le 5 octobre est-il l’enfant du 1er novembre ? En théorie, non, c’est le 5 juillet qui est l’enfant du 1er novembre, même s’il vient dans le calendrier 4 mois avant. Mais si l’on considère que le soulèvement du 1er novembre est une prise de conscience qui a changé l’histoire de l’Algérie, le 5 octobre a poussé le régime, né en juillet 62, à revoir sa copie et concéder des libertés en 1989, les mêmes qui étaient revendiquées en novembre, en 1954. Sauf que depuis, surtout depuis 2000, petit à petit, les libertés ont été remises en question et reculé dans beaucoup de domaines, sur la justice, les élections, le multipartisme, le syndicalisme et la liberté d’expression, au moment où, par vases incommunicants, montait la corruption et l’enrichissement illicite à l’intérieur de l’Etat, en parallèle avec la montée en puissance de lobbys prédateurs dirigeant la nation, devenus impossibles à déboulonner. Pour arriver où ? Techniquement, nous sommes le 19 octobre, une date bâtarde dans le calendrier, qui n’est même pas une journée mondiale de l’arbre, de l’arbuste ou du buisson, mais qui vient quand même deux jours après le 17, date hautement symbolique, 11 jours avant le 1er novembre, 135 jours après le 5 juillet ou 230 après, selon le sens de l’histoire et du calendrier.

Crise oblige, on vient d’apprendre que les festivités du prochain 1er novembre seront revues à la baisse, pour la première fois depuis longtemps. Bonne ou mauvaise chose ? Les avis sont partagés mais ce qui est sûr, c’est qu’il y a beaucoup de dates symboliques en Algérie, signe que son histoire est très riche. Sauf que le pays ne crée plus de date, signe qu’il ne fait plus rien que de s’endormir sur son calendrier et voir les jours passer. Qui sont souvent les mêmes.