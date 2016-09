Bonifacio-sebbala, la finale

Réagissez

Méditerranée, Bonifacio, au sud de la Corse, colonie française. Sebbala, Alger, au nord de l’Algérie, ex-colonie française. Entre les deux, à peine 600 kilomètres de mer, ce qui fait que Bonifacio est à la même distance de Sebbala que Ghardaïa, et plus proche que Béchar, Oujda ou In Salah. Pourtant, deux mondes si différents, même si c’est en réalité le même, simplement inversé comme les cartes actuelles du monde, «retournées» par rapport à celles du géographe Idrissi qui mettait le nord en bas et le sud en haut.

Des conventions puisqu'il n’y a ni haut ni bas sur la Terre, pas plus qu’il n’y a de gauche ou de droite dans l’univers. Mais bref, tous les enfants ou presque vont à l’école, et la rentrée a donné une étrange version de la guerre des mondes. A Bonifacio, des femmes voilées ont été interdites d’accès à une école. A Sebbala, des femmes non voilées ont été interdites d’accès à une école. Si ces deux informations restent à vérifier, c’est la gendarmerie qui aurait fait entrer les filles non voilées dans le lycée de Sebbala et vu le directeur, cloîtré dans son bureau comme n’importe quel directeur de n’importe quoi, laissant un agent inculte à la porte décider qui doit apprendre.

En Corse par contre, rien, la gendarmerie devait avoir d’autres terroristes à fouetter. Mais cette affaire rappelle cet autre débat, des pays chrétiens interdisant la construction de mosquées avec l’argument que les pays musulmans n’autorisent pas la construction d’églises. En fait, ce n’est pas vrai, il y a des pays chrétiens qui autorisent les mosquées, et des pays musulmans, beaucoup moins il est vrai, qui autorisent la construction d’églises.

D’ailleurs, le dernier pays laïc à autoriser mosquées, églises, synagogues, salons de coiffure et boutiques de mode vestimentaire de toutes sortes est la Syrie. Détruite par l’alliance Daech, Saoudie, France, Turquie, Israël et les protestants anglo-saxons. Ce sont ces gens-là qui devraient retourner à l’école. Et porter le voile... de la honte.