Belgacem et les 581

Qui a inventé les inventeurs ? C’est la nature. Qui a inventé la nature ? C’est un autre débat mais l’invention est liée à l’imagination et l’enseignement. Pour l’instant, en panne d’imagina-tion, 581 enseignants algériens sont en attente d’être licenciés, 19 000 sur la liste des radiations définitives.

Du jamais vu dans le monde depuis l’invention de l’écriture il y a 5000 ans, même si cette grève de 3 mois (illimitée) a évidemment trop duré, là encore un record mondial de la catégorie. Belgacem Haba n’est pas concerné, ou de loin, il est parmi les 100 scientifiques les plus innovants et productifs aux Etats-Unis avec près de 581 brevets d'invention en électronique. Que pense-t-il de la gestion de son pays d’origine, là où le Premier ministre a ouvertement traité les enseignants et les médecins d’anarchistes ? Personne n’a l’information, mais ce qui est sûr est que quand les gouvernants ne respectent pas ceux qui ont la délicate mission d’enseigner aux enfants et l’autre, tout aussi sensible, d’empêcher les gens de mourir, on ne peut pas s’attendre à une quelconque revalorisation de la notion d’études ou d’élite. C’est d’ailleurs pour ces raisons que des analphabètes et voyous de bas étage finissent par occuper des postes importants et que l’Algérie est très mal classée sur le plan universitaire.

Ce n’est donc pas une surprise, mais ce n’est pas entièrement vrai, du moins pour la seconde partie puisque Belgacem Haba, natif de Oued Souf, a fait ses études à l’université de Bab Ezzouar, Alger, et que donc, tout est possible en théorie. Pour la pratique, c’est un peu différent et si le rêve de Belgacem est d’opérer des transferts de technologie vers l’Algérie, les pouvoirs publics semblent avoir une autre priorité en ce moment. Aux dernières nouvelles, ils sont en passe de mettre en place une méthode très innovante, à chaque grève il suffit de licencier les travailleurs, car c’est logique, s’il n’y a plus de travailleurs, il n’y a plus de grèves. Une invention révolutionnaire.