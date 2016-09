Avoir 20 and dans 20 ans

Réagissez

Un stratège chinois avait fait ce constat il y a plusieurs siècles déjà : pour détruire un pays, rien ne sert de lui faire la guerre, coûteuse en vies humaines et en ressources. Il suffit de détruire son système d’éducation et d’y généraliser la corruption. En 20 ans, ce pays sera peuplé d’ignorants et dirigé par des voleurs, il se détruira lui-même.

Ce qui nous renvoie à nous-mêmes et nous oblige à nous demander ce qu’en 20 ans, on aurait pu faire. Au hasard : moraliser la politique, construire une économie, redonner le sens de l’effort, améliorer le système de santé, démocratiser les institutions, la prise de décision et le système de nominations, instaurer un véritable apprentissage, former les jeunes, autonomiser la société, développer l’énergie solaire, libérer la justice et l’initiative, étouffer la bureaucratie, planter du cacao et gagner la Coupe du monde, au moins celle d’Afrique.

Cela n’a pas été fait, mais, finalement, qu’a-t-on fait en 20 ans ? On a construit des logements, des barrages et des stations de dessalement d’eau de mer, des routes, une grande mosquée, un musée, un opéra et un Palais des nations. C’est à peu près tout, au sens où ces structures auraient pu être réalisées en 3 ans, laissant le reste du temps pour faire autre chose de plus constructif. C’est dommage, il y avait pourtant de l’argent, une nouvelle dynamique consécutive à la baisse du terrorisme et un désir collectif d’y croire.

Dans 20 ans, quelqu’un qui est né aujourd’hui aura 20 ans. Dans 20 ans, celui qui est né il y a 70 ans sera probablement mort. S’il pourra éventuellement enrichir la terre par sa propre décomposition, il n’aura aucun regret, un mort ne pouvant avoir de sentiments sur sa vie d’avant. Mais celui qui aura 20 ans lui en voudra d’avoir voulu rester sur son fauteuil à tout prix, ne laissant la place à aucun vivant. On comprend que l’on puisse mourir pour le trône. Mais vouloir mourir sur le trône est certainement l’acte le plus égoïste au monde.