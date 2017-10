Réagissez

La datura innoxia est une plante aux fleurs solitaires en forme de trompettes et aux couleurs blanche, jaune ou violette. Puissant hallucinogène, la datura pousse naturellement en Algérie, appelée tabourzisgt en tamazight, plus connue sous le nom d'el habbala, celle qui rend fou. On ne sait pas ce que prend Messahel mais son accusation sur les avions de la RAM, la compagnie marocaine, qui transportent du cannabis destiné à financer le terrorisme, est très maladroite de la part d’un ministre de la diplomatie, surtout 3 jours avant la réunion d’un groupe du Forum mondial de la lutte contre le terrorisme qui se tient à Alger, que le Maroc a de suite boycottée.

Si ce n’est un secret pour personne que le Maroc produit et exporte du cannabis, il est aussi irresponsable d’accuser une compagnie d’aviation, seul lien qui reste entre les deux pays avec Air Algérie, de transporter de la drogue. Sans se pencher sur le parcours scolaire et l’arrivée à la tête du cadavre d’une diplomatie autrefois brillante de ce haut diplomate qui partage avec les hommes du cercle présidentiel une nature si peu raffinée, il s’agit surtout d’une guerre entre deux voisins qui ne s’est jamais terminée, même si elle n’a jamais vraiment été ouverte. Car dans l’autre sens ce n’est pas mieux, le Maroc ne ratant aucune occasion pour dire tout le mal qu’il pense de l’Algérie, d’où la question d’Alger à Rabat sur ces deux régimes qui ont juré de ne jamais se réconcilier, entraînant dans leurs querelles près de 100 millions d’habitants possédant la même culture, la même langue et les mêmes aspirations.

Avec à leurs têtes, deux rois absents ne parlant plus à leurs peuples, souvent ailleurs pour des soins de santé, endormis sur leurs trônes quand ils y sont et nés dans le même pays. Pourquoi ne fumeraient-ils pas un calumet relaxant à base de plantes communes pour développer l’ensemble régional, ce qui bénéficierait à tout le monde ? Probablement parce que, justement, ils ne fument pas. Peut-être qu’ils devraient.