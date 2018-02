Abdenour le médecin

Réagissez

Qui a inventé les inventeurs ? C’est la nature. Qui a inventé la nature ? C’est un autre débat, mais pour l’instant, on sait déjà que le Premier ministre Ouyahia a accusé la main étrangère d’avoir inventé cette histoire d’arrêt des subventions sur les carburants dès 2019, alors que c’est son ministre des Finances qui en a parlé à Dubaï lors d’une réunion avec le FMI. Son ministre ? Là en effet, il n’est pas sûr que le Premier ministre soit le directeur des ministres, tout comme il n’était pas le chef de la Présidence quand il était directeur à la Présidence. Mais au chapitre inventions, on peut parler du docteur algérien Abdenour Abbas qui a inventé un moyen simple, efficace et pas cher pour détecter la présence d'une maladie et connaître son évolution sans aller chez le médecin puisqu'ils ont disparu. A l’aide de biocapteurs, cette invention permet de détecter les agents pathogènes dès les premiers stades de l'infection. Quel rapport avec Ouyahia ? Aucun, si ce n’est cette maladie générale qui n’est toujours pas diagnostiquée.

Par contre, la police algérienne a inventé autre chose pour dissuader les manifestants. Les ramasser, les mettre dans des camions et les jeter très loin, à 100 kilomètres, au milieu de nulle part sans moyen de regagner leur domicile. Cette inventivité, en plus de bloquer les accès du métro et fouiller les sacs des passant(e)s susceptibles d’être médecins, retraités de l’armée ou enseignants, a poussé le collectif des résidents à dénoncer la police, nombre des leurs ayant été embarqués de force à Alger dans des cars et abandonnés dans des endroits isolés, comme les gorges de Lakhdaria, Bouira, Aïn Taya et Blida. Il n’y a peut-être aucun rapport, mais au même moment, le patron de la police annonce un partenariat police-citoyens. On ne sait pas ce que c’est, mais peut-être pour demander aux citoyens d’embarquer les manifestants et les déposer très loin. Ouyahia pourrait gagner en budget puisque les cars roulent au carburant et qu’il coûte cher à l’Etat.