5 dans l'œil du chitane

Ça aurait pu être un professeur de médecine tlemcénien, un avocat béjaoui ou un célèbre sculpteur sur pierre sétifien. Non, c'est venu de Bahaeddine Tliba, qui vient d'annoncer la création d'une coordination pour le 5e mandat de l'actuel Président. Une coordination pour quoi faire ? Pour coordonner toute cette clientèle qui vit très bien depuis 4 mandats et aimerait bien continuer à le faire. Un expert pourrait bien essayer de comprendre le lien entre les mauvaises performances économiques ou politiques du Président et les demandes qui émanent pour qu'il continue avec la même équipe à diriger le même pays avec la même vision, il n'en verrait aucun, car rien ne se rattache à un quelconque souci d'efficacité. Cette annonce d'allégeance, dos courbé, échine offerte et mains à plat sur le sol, n'est là que pour rappeler que c'est l'entourage du Président lui-même qui pose problème.

Cercle vicieux où l'on retrouve des repris de justice, des faussaires, analphabètes et mafieux de toutes sortes, aréopage d'intrigants qu'il faut bien remercier pour leur soutien et leur donner quelques postes, ce qui explique la déliquescence de l'Etat, la crise financière, les mauvaises performances du pays et sa présence dans les bas de tableaux d'un nombre impressionnant de domaines. Mais encore une fois, personne ne verra un moindre lien entre l'entourage présidentiel et la mauvaise gouvernance, tout continuera à continuer sur ce mode irrationnel de la féodalité qui dit, en langue officielle, que le chef a toujours raison et que s'il a tort, ce n'est pas lui, mais les collaborateurs qui l'entourent et qu'il a choisis, son choix étant justifié par le fait qu'il est le chef. Evidemment, le Président ne va pas s'exprimer sur cette coordination, ni pour ni contre, mais il sera de fait interdit de créer une coordination contre le 5e mandat. Que faire alors ? Logiquement, puisque il s'agit de rationalité, créer une coordination pour un 4e mandat. Mandat qu'il ne pourra pas faire puisque il l'a déjà fait.