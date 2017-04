Réagissez

Meissonnier Bousaad, haut lieu du commerce algérois, c’est la déprime. De nombreuses boutiques ont fermé ou sont en passe de l’être, asphyxiées par les assauts des agents de l’Etat qui veut combler le déficit public en allant pomper l’argent là où il pense que c’est facile d’en prendre. Entre procès pour affichage, pour devanture et pour n’importe quel motif, et les taxes, impôts qui s’enfilent, pour ce commerçant fatigué «ne s’en sortiront que ceux qui possèdent leur propre local», expliquant que ceux qui louent pour exercer ne pourront pas tenir. Dans le BTP, c’est un peu la même chose, selon Brahim Hasnaoui cité par Maghreb émergent, la moitié des entreprises privées du secteur vont fermer d’ici à la fin 2017. Même le complexe d’El Hadjar, vendu et racheté plusieurs fois par l’Etat qui l’alimente en énormes sommes d’argent, est à l’arrêt, selon le candidat RND de Annaba, le haut fourneau n’ayant fonctionné que le temps d’une visite officielle du Premier ministre. Enfin, dernière mauvaise nouvelle, l’Etat ne peut plus payer les constructeurs étrangers de logements à travers ses banques publiques, 130 milliards de dinars de créances. A part invoquer le fatalisme des marchés pétroliers, on ne peut qu’accepter ces faillites, ou poursuivre en justice les mauvais gestionnaires du pays. Peut-être faut-il rappeler que Sellal est Premier ministre depuis 5 ans et que la gouvernance n’est pas un exercice aussi difficile que de découvrir des exoplanètes à 1 milliard d’années-lumière de la Terre. En un an, on a le temps de mettre en place des mesures, en deux ans, elles commencent à faire effet et en trois ans, le résultat se voit. En 5 ans ? Un chercheur de Aïn Témouchent a calculé que parler sans interruption pendant 5 ans est équivalent à produire 473 millions de mots pendant cette période. 473 millions qui donnent environ 2 milliards de lettres, soit 2 milliards de sons. Evidemment à diviser par deux, parce que Sellal ne parle pas la nuit quand il dort. Heureusement pour nous.