250 dinars par jour

Les effets, déjà visibles l’année dernière, commencent à se ressentir de plus en plus durement. Partout, l’inflation décime le pouvoir d’achat, à se demander comment font les gens pour survivre à cet assaut sauvage des prix. Il faut le rappeler, le seuil de pauvreté a été fixé par les Nations unies à 1,5 dollar par jour, soit 250 DA.

C’est-à-dire le matin, un café, 25 DA, à midi, un repas, basique, 100 DA, un autre café l’après-midi pour supporter les discours de Ouyahia et Ould Abbès, 25 DA, et rien jusqu’au dîner, encore basique, à 100 DA. Aux environs de 20h, les 250 DA sont terminés et plus question de dépenser, il faut aller dormir et rêver à d’autres temps, d’autres lieux. Sans compter les dépenses incompressibles, factures, loyer, équipements pour la maison, on réalise que tous ceux qui auraient fait un excès dans cette triste journée à 2 cafés et 2 repas tombent directement sous le seuil de pauvreté. Bien sûr, personne n’est coupable, à part la crise, concept flou qui ne responsabilise personne en désignant vaguement un bureau noir quelque part sur la planète qui a juré d’appauvrir l’Algérie. Une cause interne ? Il faut peut-être relire le dernier message du Président, où il souligne «la nécessité de conjuguer nos efforts et de resserrer nos rangs pour une exploitation optimale des compétences, aussi nombreuses que méritoires». De Saadani à Haddad et de Tliba à Boudiaf, en passant par tous les indus occupants du Club des Pins, on pourrait rire de cette «exploitation optimale des compétences». Mais il n’y a pas lieu de le faire dans ce contexte dramatique, surtout parce qu’en fait, on a mal compris le message du leader suprême ; il fallait lire «la nécessité de resserrer les rangs (…) pour l’exploitation optimale des ressources par ceux qu’on fait passer pour des compétences». Question de mots à replacer et, surtout, question d’échelle. Il suffit en réalité d’un petit zéro pour qu’à 2500 DA/jour, tout aille bien.