Réagissez

Pendant que Madjer perd ses matchs en Autriche sur le terrain mais gagne des terrains à Alger gracieusement offerts en concession par le wali Zoukh, Belloumi, l'autre star des années 1980, se déclare ambassadeur du Maroc pour la candidature de ce pays voisin à l'organisation de la Coupe du monde. Juste après, comme il l'a expliqué, avoir demandé «l'accord des autorités algériennes» sur le sujet, ce qui lui a été donné.

L'Algérie va donc soutenir la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde de 2026, voire la coorganiser avec lui, comme l'a laissé entendre la FAF. Ce qui est une bonne nouvelle, l'Algérie, malgré ses stades, ses miracles de réalisation, mou3djizate, et milliers d'infrastructures, n'ayant jamais déposé sa candidature pour cet événement international.

Mais en termes d'agenda politique, c'est le moment idéal pour faire un geste et ouvrir la frontière entre les deux pays, obstinément fermée depuis 24 ans, l'âge exact qu'avaient Belloumi et Madjer en 1982 lors de l'épopée héroïque de l'équipe algérienne en Coupe du monde. Ce geste qui pourrait être le dernier du président Bouteflika, lui qui avait déjà promis la fin de cette absurdité géopolitique en 1999, soit il y a 19 ans, pourrait ainsi rattraper le temps perdu, entre 1999 et aujourd'hui, 4 Coupes du monde sont entre-temps passées depuis cette promesse solennelle.

Au niveau de la politique interne, l'annonce ne posera pas de problème, Belloumi, Madjer, la FAF et l'association nationale des coiffeurs ont tous soutenu le 4e mandat du Président et sont théoriquement prêts pour le 5e, surtout s'il y a des terrains à prendre là où il n'y en a plus. Bouteflika va-t-il ouvrir la frontière avec son pays natal, faisant la joie des ressortissants des deux pays ? En 2026, date de la Coupe du monde visée par le Maroc, il aura 89 ans et sera peut-être à son 6e mandat mais a eu 24 ans aussi, en 1961. Reste une question à régler, pourquoi l'Autriche pour un match amical entre l'Algérie et l'Iran ?