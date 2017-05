2 millions de kilomètres carrés enfermés à Zéralda

Réagissez

Il n’y a pas qu’Alger qui est fermée comme une pizzeria pendant le Ramadhan. C’est tout le pays qui est recroquevillé en attente d’une comète, enfermée dans ses AADL verrouillés à double tour, par la grâce d’une gérontocratie frileuse qui a peur du soleil, de la jeunesse et des voyages non officiels.

En effet, l’Algérie détient ce record mondial de 5 frontières sur 6 fermées, Maroc, Libye, Mali, Niger et Mauritanie, et pour finaliser cette situation pour le moins dépressive, l’Algérie vient d’être classée (par la BAD, banque africaine, donc amie) 41e au niveau africain sur son ouverture avec les voisins. Sur 55 pays africains, les Algériens ont besoin d’un visa pour se rendre dans 47 de ces pays, et de même dans l’autre sens, le visa est imposé pour que des ressortissants du reste de l’Afrique viennent en Algérie, une fermeture sans précédent depuis l’Indépendance.

Sans parler de la frontière algéro-marocaine, là aussi triste record mondial de la plus longue frontière au monde fermée le plus long temps, on pourrait mettre en cause les nombreux conflits dans la région mais aussi accuser cette piètre diplomatie d’ouverture, qui préfère caser les enfants de ses amis dans les ambassades et consulats européens plutôt que de s’ouvrir ???

Une vraie politique africaine, là où nombreux sont les Algériens établis au Mali, Niger, Côte d’Ivoire, Bénin, Nigeria, Sénégal et autres, qui s’y rendent souvent pour leurs affaires et commerces ou simplement parce qu’ils et elles sont marié(e)s à des ressortissant(e)s de ces pays. L’été approche, on demande de l’air, juste de l’air, et celui-ci semble interdit par décret, Lamamra ayant visiblement la peau trop blanche, sensible aux coups de soleil.

Heureusement, on a appris que dans les 7 pays qui n’exigent pas de visa pour les Algériens, il y a les Seychelles, paradis pour touristes mais hélas encore trop loin. Air Algérie assure un vol tous les jours sur Genève, là où vivent 12 Algériens, mais aucun sur les Seychelles, pays africain.