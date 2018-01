Zemmouri El Bahri (Boumerdès) : Le corps d’un migrant rejeté par la mer emballe la toile

Réagissez

Les photos ont emballé la toile ce vendredi : sur l’une d’elles, un corps sans vie était affalé sur la plage de Zemmouri El Bahri. L’autre montrait l’évacuation du cadavre à bord d’une ambulance de la protection civile.

Il n’en fallait pas plus pour que la première image soit associée à celle du petit enfant syrien que la mer avait rejeté voici deux ans. La ressemblance est frappante. Les deux corps ont la même position : couchés sur le ventre avec un bras allongé sur la plage comme pour chercher secours et l’autre encore emprisonné par les vagues qui semblent ne pas vouloir le lâcher.

La vidéo est encore plus explicite et choquante. Le drame des migrants se joue devant l’impuissance des responsables devant cette détresse humaine. Les réactions des internautes sont partagées entre compassion et révolte. Les critiques envers les responsables qui n’arrivent pas à empêcher la multiplication de cette « traite des migrants ».

Les côtes de Boumerdès sont réputées pour être des lieux de passage privilégiés des migrants, notamment au niveau de l’axe Cap Djenet et Dellys. Les passeurs sont également connus mais le trafic bat son plein sans que les autorités qui doivent lutter contre ce phénomène n’arrivent à l’endiguer ou du moins l’atténuer. On s’interroge ici et là sur « la passivité » caractérisée des pouvoirs publics et l’impunité des criminels qui commercent dans la chair humaine.

La vidéo est à regarder ici : https://web.facebook.com/wolfedz/videos/924144631086871/