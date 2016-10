Réagissez

Le moudjahid et un des héros de la Bataille d’Alger, Yacef Saâdi, passe à l’action. Se sentant diffamé par le journaliste américain Ted Morgan, auteur du livre Ma Bataille d’Alger - Confession d’un Américain au cœur d’un drame français, il porte officiellement plainte auprès du tribunal de grande instance d’Alger.

C’est ce qu’a annoncé la famille de Yacef Saâdi dans un communiqué rendu public hier. «Nous vous confirmons aujourd’hui (hier, ndlr) à travers cette déclaration le dépôt de plainte, ce jours 30 octobre 2016, contre M. Ted Morgan auprès du tribunal de grande instance d’Alger, enregistrée sous le numéro: 16 31 23 5», lit-on dans le communiqué de la famille Saâdi.

Selon la même source, «cette plainte vise à remettre les choses dans leur contexte réel et apporter les preuves et témoignages qui contredisent les circonstances dans lesquelles a eu lieu le démantèlement de la Zone autonome d’Alger (ZAA) dans un premier lieu, et l’arrestation du groupe Ali, Hassiba, P’tit Omar et Bouhamidi dans un second lieu». Pour rappel, la sortie de la version traduite en français du livre de Ted Morgan a suscité une réaction de Yacef Saâdi et sa famille.

En juillet dernier, ils avaient animé un point de presse où ils ont exposé une série d’archives contredisant les affirmations de Ted Morgan selon lesquelles «Yacef Saâdi aurait livré aux parachutistes de l’armée coloniale Ali La Pointe et ses amis en les conduisant à leur cachette». «J’ai toujours refusé de polémiquer avec mes concitoyens.

J’ai préféré tout encaisser par respect pour tous mes compagnons de lutte. Mais à partir du moment où ce sont des étrangers qui interfèrent dans nos affaires, je ne peux pas me taire», avait déclaré Yacef Saâdi. Selon la famille Saâdi, la dépôt de plainte en Algérie est faisable, dans la mesure où les Etats-Unis et notre pays ont signé des accords permettant ce genre de procédure.