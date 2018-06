Vol Marseille-Annaba : Un commandant de bord fait descendre un passager français de l’avion

Réagissez

Les passagers du vol AH1151 de la compagnie nationale Air Algérie, reliant les aéroports internationaux Marignane (Marseille) à Rabah Bitat (Annaba), étaient très en colère contre le commandant de bord.

Ils ont vécu ce vendredi une mésaventure, en plein mois de Ramadhan, avons-nous appris des voyageurs concernés. En effet, après l’installation de tous les passagers à bord de l’avion, un Boeing 737, le commandant de bord a ordonné de faire descendre un voyageur. Accompagné de sa femme, Abdelkader Nouara, un Français d’origine algérienne, n’a pas voulu obtempérer à l’ordre du pilote.

Toujours selon les passagers, le commandant de bord a éteint les réacteurs et par ricochet la climatisation, sachant que la majorité des voyageurs observaient le jeûne. Devant son refus, une heure après, il a appelé la police française des frontières pour le faire descendre de l’avion.

C’est ce qui a été fait et sa femme a dû voyager seule. Contactée à son arrivée à Annaba, Mme Nouara raconte : «Ce n’est pas la première fois que ce pilote fait descendre mon mari, avec qui il a un différend en justice. Cependant, Air Algérie est une compagnie nationale publique. Lui-même assure un service public.

Ce commandant a fait perdre à mon mari deux billets d’avion. J’interpelle le ministre des Transports et le président-directeur général d’Air Algérie pour mettre fin à cet abus caractérisé». De leur côté, les voyageurs contactés sur place ont tous affiché leur solidarité avec le couple Nouara et dénoncé ce qu’ils ont qualifié d’«abus et d’humiliation» dont a été l’objet un passager en règle. Quant à la version du commandant, il était impossible de l’avoir, car l’administration est fermée le week-end.