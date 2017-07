Visas pour la France : le contrat de TLS Contact prolongé jusqu’au 31 janvier 2018

Réagissez

TLS Contact continuera à recueillir les demandes de visa des Algériens, désirant se rendre dans l’espace Schengen, jusqu’à la fin du mois de janvier 2018.

« Les autorités françaises ont décidé d’avancer la fin du contrat de prestations de service qui lient les trois consulats généraux de France en Algérie avec le prestataire TLS contact pour le recueil des dossiers de demandes de visas », a annoncé l’ambassade de France, dans un communiqué rendu public aujourd’hui lundi.

« Le contrat prévoit des clauses quant à la résiliation, et cet opérateur (Tls Contact ndlr) demeure compétent jusqu’au 31 janvier 2018 », a-t-on ajouté, en précisant que cette décision a été prise le 28 juin 2017.

Un nouvel appel d’offres sera lancé par les autorités françaises pour sélectionner un nouveau prestataire pour « mieux prendre en compte les nouveaux paramètres de la demande algérienne de visas et d’améliorer encore les conditions d’accueil des demandeurs de visas en Algérie, en assurant notamment un contrôle plus efficace des calendriers de rendez-vous et une maîtrise des délais d’attente ».

L’ambassade de France en Algérie a indiqué, en outre, que des « informations complémentaires sur les modalités envisagées seront communiquées dans les meilleurs délais ».