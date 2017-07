Une vague de chaleur sur l’est du pays

Réagissez

Une vague de chaleur affectera le pays à partir d’aujourd’hui. L’Office national de météorologie a émis hier un bulletin météo spécial (BMS) pour canicule. Des températures maximales élevées sont attendues à partir d'aujourd'hui sur les wilayas de l'Est, dont des villes côtières et de l'intérieur du pays, annonce le BMS. La validité de ce bulletin prendra fin demain, mardi 1er août. Selon ce BMS, il est ainsi prévu un pic de température «atteignant ou dépassant localement 40°C sur les villes côtières et 44°C sur les villes de l'intérieur du pays», précisant que les wilayas concernées sont Skikda, Béjaïa, Jijel, Annaba et El Taref, pour les premières et Constantine, Mila, Guelma et Souk Ahras pour celles de l'intérieur.

Les services de la Protection civile sont en alerte, des colonnes mobiles ont été mobilisées pour tout risque d’incendie, souligne M. Benkhalfallah, responsable de la communication à la direction générale de la Protection civile de la wilaya d’Alger.

Il est recommandé aux personnes atteintes de maladies chroniques d’éviter de sortir durant ces journées de canicule de 10h à 14h, sauf en cas de nécessité.

Boire de l’eau — veiller à hydrater les personnes âgées et les enfants —, porter un chapeau dehors ainsi que d’éviter de s’exposer au soleil, sont les recommandations du personnel de la Protection civile.