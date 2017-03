Une collision entre un bus et un camion fait 8 morts et 24 blessés à Tiaret

Réagissez

Drame sur la RN 14, entre Ain El Hadid et Frenda

Huit personnes ont trouvé la mort et 24 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu mercredi à Tiaret, a-t-on appris du Directeur de la santé de la wilaya, Mahfoud Arfi.

Ce drame s'est produit sur la Route nationale 14 (RN 14), lorsqu'un bus reliant les communes d'Aïn El-Hadid et de Frenda est entré en collision avec un camion et un véhicule utilitaire, à hauteur de la localité d'Ouled Yahia entre Aïn El-Hadid et Takhemaret, a indiqué la Protection civile de la wilaya.



L'intervention de la Protection civile a permis d'évacuer les corps sans vie vers et les blessés vers l'hôpital de Frenda. Le Directeur de la santé a fait savoir que la gravité des blessures de certains a incité à leur transfert vers l'hôpital "Youssef Damerdji" du chef-lieu de wilaya.