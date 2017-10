Une anthologie pour faire connaître les auteurs algériens

Réagissez

Pour vulgariser la lecture dans les écoles et lycées, le ministère de l’Education nationale s’associe avec son homologue de la Culture. Lors d’une conférence de presse conjointe tenue hier au Salon international du livre d’Alger, le ministre de la Culture a indiqué que 50 000 ouvrages littéraires seront offerts, chaque année, par son département, aux bibliothèques de 50 lycées à travers l’Algérie ayant obtenu les meilleurs résultats au baccalauréat.

Avant cela, les deux départements ministériels avaient installé une commission mixte qui sera chargée d’élaborer une anthologie littéraire algérienne. La «place de choix» accordée à la culture algérienne à travers l’insertion de textes d’auteurs algériens, a indiqué le ministre de la Culture, n’exclut pas la littérature universelle, sur laquelle l’élève algérien doit nécessairement s’ouvrir.

De son côté, Nouria Benghabrit a indiqué que le premier tome de l’anthologie littéraire scolaire comprend des thèmes en accord avec «les valeurs de l’algérianité et les références nationales».

La sélection d’extraits littéraires «offre aux élèves la possibilité de partager une culture littéraire algérienne ‘‘commune’’ dans ses multiples expressions plurilingues et pluriculturelles», a-t-elle encore dit.

Entamée en mars 2016, l’élaboration de six anthologies littéraires en arabe, français et tamazight est confiée à une commission interministérielle composée d’inspecteurs, de critiques littéraires et autres éditeurs. Cette anthologie inclut des extraits de textes sur l’histoire, les langues et les cultures algériennes. Le premier tome comprend 40 textes, tirés des œuvres de 30 auteurs, parmi lesquelles des classiques de la littérature algérienne. Cette anthologie ne fait pas partie du programme officiel de l’enseignement pédagogique, mais vise à inciter les élèves à la «lecture libre», a précisé, pour sa part, Mohamed Sari, membre de la commission, cité par l’APS.