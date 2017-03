Réagissez

Les éléments de la section des recherches du groupement de la Gendarmerie nationale de Tamanrasset ont opéré une saisie de 4,36 kg de bingo, lors d’une opération soldée par la mise hors état de nuire d’un réseau international spécialisé dans le trafic de drogue, a-t-on appris, hier, du chef de ladite section, le commandant Gacem Mohammed.

Selon notre source, l’opération a été réalisée au niveau du barrage fixe dressé à la sortie nord de la ville, suite au contrôle d’un bus de transport de voyageurs à destination d’Alger. La drogue saisie était dissimulée dans des bagages appartenant à une ressortissante africaine de nationalité camerounaise qui a été arrêtée sur place. Passant aux aveux, la mise en cause aurait révélé l’identité de ses complices, dont un Ghanéen qui, lui aussi, a été appréhendé. Identifiée, une troisième personne, dont la nationalité n’a pas été précisée, est toujours en fuite, indique le commandant Gacem. Sur le même registre, la section de recherches a traité et élucidé une autre affaire de trafic de stupéfiants. L’opération a été rendue possible grâce à des renseignements faisant état d’un dealer qui s’apprêtait à quitter le territoire de la wilaya à bord d’un bus à destination de Djanet. Une souricière lui a été tendue à Idelès, sur la RN55, par les éléments de la gendarmerie qui ont intercepté le transporteur. Le contrôle des passagers s’est finalement avéré fructueux, puisque l’un d’eux était en possession de 500 g de kif traité. Une enquête a été ouverte pour connaître les tenants et les aboutissants de l’affaire.