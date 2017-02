Un avion d’Air Algérie perd une roue lors de son atterrissage à l’aéroport d’El Oued

Réagissez

avions d'Air Algérie ( archive)

Un avion ATR d'Air Algérie, assurant la liaison Alger-El Oued avec 64 passagers à bord a connu dimanche vers 13 heures un incident survenu juste après son atterrissage, sans faire de blessés, apprend-on auprès de cette compagnie aérienne.

"L'ATR vol AH 6252 Alger-El Oued, avec 64 passagers à bord, a connu un incident survenu après son atterrissage suite au cisaillement de la roue avant ce qui a causé l'éclatement d'un pneu et la perte de contrôle ", a indiqué une source d'Air Algérie en assurant que l'incident n'a fait aucun blessé.



L'avion a ainsi été "bloqué sur piste", selon la même source. "Le dommage du train d'atterrissage a été identifié comme cause de l'incident" alors qu'Air Algérie a demandé une expertise pour en "connaître la cause réelle", poursuit-on de même source.